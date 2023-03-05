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THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı

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THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları 28 Şubat Güncel Haberler

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