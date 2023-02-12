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THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı

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THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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