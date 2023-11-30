THY'de görev yapan Norveçli kaptan emekli oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Airbus A350 filosunda görev yapan sorumlu kaptan Norveçli Oivind Ramstad emekli oldu. Ramstad'ın emekli olmadan önceki son uçuşu olan Bangkok- İstanbul seferi uçuş takip sistemi Flihgtradar24'ten canlı takip edildi.

Uzun yıllar yabancı havayollarında görev yapan ve 2018 yılından beri THY'de görev alan Norveçli pilot Oivind Ramstad son uçuşunun ardından emekli oldu. Kaptan pilotun emeklilik öncesi son uçuşu TK-69 sefer sayılı Bangkok-İstanbul seferi oldu. Havayolu şirketinin Airbus A350 tipi uçak filosunda sorumlu kaptan olarak görev yapan Ramstad'ın son uçuşu, uçuş takip sistemi Flihgradar24'ten canlı takip edildi. Uçuş takip sisteminin sosyal medya hesabından, "Uzun bir uçuş kariyerinin ardından bugünkü son uçuşundan dolayı Kaptan Ramstad'ı sıcak bir şekilde tebrik ediyoruz. TK69'u takip edin" paylaşımı yapıldı.