THY çevreye duyarlı operasyonlarıyla doğayı koruyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 2021 yılında on binlerce ağacın kesilmesini, yüzbinlerce metreküp suyun kirlenmesini önledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin geri dönüşüm ve çevreye duyarlı yatırımlarına değinildi.

Hava kargodan ikram hizmetlerine, uçak bakım onarımdan havalimanı yer hizmetlerine faaliyet gösterdiği her alanda çevre sorunlarıyla mücadele eden THY, çevreci uçuşları kapsamında 2 Şubat'ta düzenlediği İstanbul-Paris uçuşunda sürdürülebilir havacılık yakıtı kullandı.

Bayrak taşıyıcı şirket, haftada bir gün Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımını artan frekanslarla farklı destinasyonlara yaygınlaştırmayı planlıyor.

Çevreci operasyonlar ile açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 128 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olduklarını hatırlattı.

Uçuş gerçekleştirilen her noktanın kendine has, keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Doğal varlıkları, tarihi, ekonomik ya da kültürel değerleriyle eşsiz güzelliğe sahip bu coğrafyaların geleceğini korumak THY ailemiz için çok önemli bir konu. Her gün daha fazla sayıda insanı bu güzelliklere ulaştırırken istiyoruz ki dünyamızın bu nadide eserlerini de geleceğe taşıyalım. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için koruyoruz. THY, gökyüzünün mavisinde yeryüzünün yeşili için uçmaya devam edecek."

Uçak bakım hangarı yağmur suyunu kullanılabilir suya dönüştürüyor

Sahip olduğu teknik kabiliyetleriyle bölgesinin en önemli uçak bakım ve onarım şirketi olan Türk Hava Yolları Teknik AŞ de yenilenen tesisleriyle daha çevreci bir gelecek vaat ediyor.

Şirketin hizmet noktalarından birisi ve Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük uçak bakım tesisi olan İstanbul Havalimanı C/D hangarı, yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürüyor. Şebeke hattından su almak yerine yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilen ve arıtılan sular, tesisin kullanma ve proses suyu olarak her noktasında tüketiliyor. 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık yüzde 54'ü yağmur suyundan karşılandı.

2021 yılı faaliyetlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden şirket Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlarken, bu faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eş 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önledi.

Bunun yanında şirket 632 ton tehlikesiz atığı geri dönüştürerek 6 bin 710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımı ile de 39 bin 119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti.

Turkish Cargo Uganda ekonomisini geleceğe taşıyor

Küresel hava kargo sektörünün en hızlı büyüyen markası olan Turkish Cargo da sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan projelere destek oluyor.

Başarılı marka, The Global Alliance for Trade Facilitation (Küresel Ticareti Kolaylaştırma İttifakı) derneğinin ülke projeleri arasında yer alan Uganda Projesi'ne destek sağlayarak bu ülkenin ihracatını geliştirmesi ve büyütmesi için çaba harcıyor.

Turkish Cargo, proje kapsamında Uganda personeline eğitim desteği vererek ve operasyondaki tecrübelerini paylaşarak Uganda'daki hava kargo sektörünün dijitalleşme ve kapasite gelişimine katkıda bulunmayı planlıyor.

TGS'nin elektrikli araçları her gün yaklaşık 38 bin kilometre yol alıyor.

Türk Hava Yollarının yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) İstanbul ve Anadolu'daki 9 havalimanında 309 elektrikli araca sahip ve bu sayı günden güne artıyor.

Uçakları hareket ettiren pushback araçlarından bagaj taşıma traktörlerine kadar farklı nitelikteki elektrikli araçlar TGS'nin çevreci operasyonlarına katkı sağlıyor. Araçların günlük çalışma süreleri hesaplandığında dünyanın çevre uzunluğuna yakın, yaklaşık 38 bin kilometre yol aldıkları ortaya çıkıyor.

Şirketin çevreci faaliyetleri elektrikli araçlar ile sınırlı değil. Tüm iş süreçlerinde sıfır atık hedefiyle çalışan yer hizmetleri operatörü, bu çalışmalar kapsamında 2021 yılında yalnızca İstanbul'daki havalimanlarında 2 bin 152 ton tehlikeli, 294 ton tehlikesiz atığın ayrıştırılmasını sağlayarak, bu atıkların doğaya karışmasını engelledi.