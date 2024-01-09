THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını tedbir amaçlı olarak yere indirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, FİLOSUNDA yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indiren ve iki uçağı İran'da kalan Türk Hava Yolları (THY) kontrollerinin yapılması için uçaklardan birini Bakü'ye diğerini ise Doha'ya yönlendirdi.

Alaska Havayolları'nın Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını yere indirerek seferden çekmişti. Havayolu şirketinin bu tipteki 3 uçağı İstanbul Havalimanı'na indirilirken, 2 uçak da İran'da kalmıştı. Her iki uçak inceleme yapılması için İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinden ayrıldı. İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak dün Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçak ise bugün Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Doha'ya gitti. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi 5 uçağın sefere verilip verilmeyeceğine karar verilecek.