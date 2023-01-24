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THY, Berlin'e yarın yapacağı bazı seferleri grev nedeniyle iptal etti

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THY, Berlin'e yarın yapacağı bazı seferleri grev nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı "uyarı grevi" nedeniyle, yarın bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Berlin- Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı "uyarı grevi" nedeniyle, yarın bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Brandenburg Berlin Güncel Haberler

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