Üye Girişi
Haberler

THY, Antalya'da Hava Koşulları Nedeniyle 11 Seferini İptal Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Türk Hava Yolları (THY), Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 seferini iptal etti. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde değişiklikler olabileceği yolculara bildirildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ANTALYA'DA bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Antalya Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title