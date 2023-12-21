THY, Antalya'da 11 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye THY'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.
Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu" linkinden ulaşılıyor.
Öte yandan meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler olabileceği öğrenildi.