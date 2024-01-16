THY, Almanya'da seferleri iptal etti

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Frankfurt ve Münih'te beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, THY'nin TK1629 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Münih ve TK1630 sefer sayılı Münih-İstanbul seferiyle; TK1593 sayılı İstanbul Havalimanı-Frankfurt ile TK1594 Frankfurt-İstanbul uçuşları iptal edildi. Ayrıca AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TK7734 ve TK7735 sefer sayılı Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan planlanan TK5568-TK5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşlarının karşılıklı iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel