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THY, Almanya'da gerçekleşecek grev nedeniyle 58 seferi iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev dolayısıyla yarın için planlanan uçuşlarda 58 seferin iptal edildiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev dolayısıyla ülkedeki birçok şehre yarın için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısının 58'e ulaştığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada,  Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı-varışlı olarak 58 seferin iptal olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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