THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı - Haberler

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THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Kırgızistan, Hırvatistan, Kuveyt, Güncel, Haberler

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