Üye Girişi
Haberler

THTM Üyeleri Ankara'da NATO'ya Karşı Yürüyüş Düzenledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) üyeleri, İstanbul'dan Adana'ya doğru başlattıkları yürüyüşü Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde sürdürdü. NATO'ya karşı sloganlar atan gruptan, Natoyolu Caddesi'nin adının 'Bağımsızlık Yolu Caddesi' olarak değiştirilmesi talebi geldi.

(ANKARA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), NATO'ya karşı İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne doğru başlattığı yürüyüşü Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'nde sürdürdü.

THTM üyeleri, NATO'ya karşı İstanbul'dan Adana'ya doğru başlattıkları yürüyüşü, bugün Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde toplanarak Natoyolu Caddesi'nde sürdürdü. Mamak'ta bulunan Natoyolu Caddesi'nin adının "Bağımsızlık Yolu Caddesi" olarak değiştirilmesini isteyen THTM üyeleri, yürüyüş boyunca "Bağımsızlık için önce NATO gitsin", "NATO elini Filistin'den çek", "Katil İsrail, katil NATO" dövizleri taşırken, "Katil NATO, işbirlikçi AKP" "Katil NATO ülkemizden defol" sloganları attı.

THTM Üyeleri Ankara'da NATO'ya Karşı Yürüyüş Düzenledi
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Güvenlik Politika İstanbul Türkiye Güncel Ankara Adana Dünya Nato

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });