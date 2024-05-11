Üye Girişi
Haberler

Thomas Friedman: Netanyahu, ABD'yi ve Biden'ı kendi siyasi çıkarları için kullanmaya hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ünlü yazarlarından Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD'yi hem de ABD Başkanı Joe Biden'ı kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Friedman, Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirdi ve Biden'ın desteğinin yeterli olmadığını vurguladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ünlü yazarlarından Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD'yi hem de ABD Başkanı Joe Biden'ı kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

NYT'nin önde gelen isimlerinden ve kendisi de bir Yahudi olan Friedman, CNN'de katıldığı bir programda Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden'ın 7 Ekim'den sonraki süreçte İsrail'e hem silah temini anlamında hem de Birleşmiş Milletler (BM) dahil ilgili uluslararası platformlarda net bir şekilde her türlü desteği verdiğini anlatan Friedman, bunun Netanyahu için yeterli olmadığını vurguladı.

Friedman, "Joe Biden'ın sorunu şu: Kendisi mütevazı ve açık sözlü biri. Binyamin Netanyahu gibi Amerika'yı ve Biden'ı kendi siyasi kurtuluşu için kullanmaya hazır sinsi ve kötücül bir karakterle uğraşabilecek biri değil." dedi.

Netanyahu'nun kendi siyasi bekasını İsrail'in ulusal çıkarlarının üstüne koyduğunu savunan Friedman, "İsrail'in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır, Netanyahu bunu reddediyor çünkü kendisi, bir grup sağcı çılgınla kendi kurduğu bir kabinenin parçası ve onlar herhangi bir Filistinli ortak görmüyor. Durum bu olduğu sürece İsrail Gazze'deki savaşı kazanamaz, İsrail BM'de kazanamaz, üniversite kampüslerinde kazanamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Joe Biden New York İsrail Gazze Times Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title