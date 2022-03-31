Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası...
AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel