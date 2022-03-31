Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası... - Haberler

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Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası...

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası...

Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Thodex, Fatih, Güncel, Haberler

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