THODEX kurucusu Özer'in iade duruşmasına mazeretsiz katılmayan avukatlarına para cezası

THODEX'n kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine yapılan itirazı görüşen Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, bugün yapılan duruşmaya, 'mazeretsiz' olarak katılmayan sanık avukatlarına, 5 bin Arnavut Leki para cezası verdi.

THODEX'n kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine yapılan itirazı görüşen Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, bugün yapılan duruşmaya, 'mazeretsiz' olarak katılmayan sanık avukatlarına, 5 bin Arnavut Leki para cezası verdi. Mahkeme Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 17 Kasım tarihinde verdiği kararla Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Özer 7 Aralık'ta iade kararını temyize götürmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde 16 Aralık tarihinde görülen temyiz duruşmasında avukatlar mazeret bildirerek katılmamıştı. Duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Bugün görülen duruşmaya sanık Faruk Fatih Özer ve avukatları bu kez 'mazeretsiz' olarak katılmadı. Duruşma 27 Aralık tarihine ertelenirken, mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık avukatları hakkında yaklaşık 860 lira, 5 bin Arnavuk Lek'i para cezası verildi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve Abla Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Thodex bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.