Thodex'in kurucusu tahliyesini talep etti

Hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer savunmasında tahliyesini talep etti. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, 'Sayın savcım siz bu cezayı söylerken içimde en ufak titreme olmadı. Allah biliyor içimi. Benim içim ve vicdanım rahat bir şekilde cezaevine gideceğim' dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

Hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer savunmasında tahliyesini talep etti. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, "Sayın savcım siz bu cezayı söylerken içimde en ufak titreme olmadı. Allah biliyor içimi. Benim içim ve vicdanım rahat bir şekilde cezaevine gideceğim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Özer ve 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. 2 sanık ise SEGBİS ile bağlandı. Cumhuriyet savcısı mütalaada sanık Faruk Fatih Özer, kardeşi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142'şer yıldan 40 bin 462'şer yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

ÖZER: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

"BURADA ART NİYET YOK SADECE SAMİMİYET VAR"

"BOŞU BOŞUNA 2 BUÇUK YILDIR CEZAEVİNDEYİM"