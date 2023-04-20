THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ (7)

Enver ALAS - Ersan SAN -Sevda SARIKAYA - Emre Can URAN / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTLUK'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran- İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi.

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda güvenlik önlemleri altında uçaktan indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Polis aracıyla D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu yerleşkeye götürüldü. Burada ilk olarak adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Özer'in Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.