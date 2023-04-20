Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye Getirildi

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bu sabah İstanbul'a getirildi.

Kripto para ile binlerce kişiyi dolandıran ve İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Fatih Özer'in 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu.

Özer, Başkent Tiran'a giden Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi'nden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı bugün saat 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. Özer, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.