THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında hazırlanan ikinci iddianame iade edildi

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında hazırlanan ikinci iddianame İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iade edildi. Mahkeme, iade kararında ortada birleştirilecek devam eden bir dava olmadığını vurgulayarak, "Zira bahsi geçen suçların mahkememizce kesinleşmemiş olan dosyada karar bağlanmış olduğu, bu suçların temadi eden suçlardan olması nedeniyle yeni bir yargılama konusu yapılması için iddianamede herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bu sebeple iddianamede bu suçlar yönünden şüphelilere yüklenen somut bir eylem bulunmadığı gibi şüpheliler ile delillerinde ilişkilendirilmemiş olduğu" ifade edildi.

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde görülen davada karar çıkmıştı. Kararda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kararın devamında bir mağdur yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları vermişti.

THODEX'E İKİNCİ BİR İDDİANAME HAZIRLANDI

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında soruşturma tamamlanarak ikinci bir iddianame hazırlandı. İddianame birleştirilmesi talebiyle Thodex'in ana davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

MAHKEME BİRLEŞTİRMEK İÇİN DEVAM EDEN BİR DAVANIN OLMADIĞINI VURGULADI

Mahkeme yeni iddianameye ilişkin incelemesi tamamlandı. Heyet kararında "Yargılama yapılıp, karar verildiği, gerekçeli kararın dahi yazılıp, dosyanın istinaf aşamasına gelmek üzere olduğu, dolayısıyla mahkememizde derdest olmayan dosya ile yeni iddianameye konu dosyanın birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı" ifade edildi. Mahkeme, ortada birleştirilecek devam eden bir dava olmadığını vurgulayarak, "Mahkememizce yargılama konusu yapılmış olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin anlaşılamadığı, zira bahsi geçen suçların mahkememizce kesinleşmemiş olan dosyada karar bağlanmış olduğu, bu suçların temadi eden suçlardan olması nedeniyle yeni bir yargılama konusu yapılması için iddianamede herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bu sebeple iddianamede bu suçlar yönünden şüphelilere yüklenen somut bir eylem bulunmadığı gibi şüpheliler ile delillerinde ilişkilendirilmemiş olduğu " denildi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, İddianamenin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi. Mahkeme, kararına 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtti.