THODEX İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

2027 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

356 MİLYON LİRA ZARAR OLUŞTU

61 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianameyi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Böylece 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel