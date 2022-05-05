Thodex davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Kripto para borsası ' Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava başladı.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda yapılan duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer'in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirildi.

Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatları ile diğer sanık ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarının alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak bulunurken, 21 kişi ise sanık olarak yer almıştı.

'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon lira değerinde zarar oluştuğu belirtilmişti.

(Gamze Erdemir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel