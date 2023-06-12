Thodex davası başladı: Kurucu Faruk Fatih Özer 'Bana kumpas kuruldu, kimseyi dolandırmadım' dedi

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Arnavutluk'ta yakalanarak 21 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Özer savunmasında, 'Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Bana kumpas kuruldu, kimseyi dolandırmadım' dedi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Arnavutluk'ta yakalanarak 21 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Özer savunmasında, "Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Bana kumpas kuruldu, kimseyi dolandırmadım" dedi.

Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Alacaklıların şikayetleri üzerine Nisan 2021'de Anadolu Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatılırken Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine 21 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yargılanmasına baylandı. Sanıklar hakkında toplamda 40 bin 564 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM, BANA KUMPAS KURULDU"

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Faruk Fatih Özer, "Medya ve iddianamede yer alan tüm iddialar asılsızdır, kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas kuruldu" ifadelerini kullandı. Yurt dışına kaçtığı iddiasıyla ilgili de açıklama yapan Özer, yeni bir oyun şirketi satın almak istediği için yurt dışına gittiğini belirtti.

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Mahkeme heyeti duruşma arası verdi. Aranın ardından duruşmaya yarın devam edilecek.