(-THODEX Davası 18 Hemmuz'a ertelendi

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer ilk kez savunma yaptı. Fatih Özer savunmasında, "Arnavutluk'a bilet aldığım gün coin paralarını geri çekme taleplerini karşılamamaya başladık. Panik durumu geçene kadar platformu kapatma kararı aldım. Müşteriler panikle hareket ettiği için zarar ediyordu. Bu durumu yaşamamın sebebi aslında şirkete yatırılan paraların şirketin sisteminde olmamasıydı. Çünkü bu sistemdeki paralar çalındı" dedi. Mahkeme heyeti dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Özer, 23 Nisan'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirildi. Bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Özer kimlik tespitinde bekar olduğunu, lise mezunu ve şu an işsiz olduğunu ifade etti. Daha önceki işinin sorulması üzerine Özer, şirket yönettiğini ve aylık gelirini hatırlamadığını söyledi. Özer savunmasını daha önce hazırlığı metni okuyarak yapacağını belirtti.

"ÇÜNKÜ BU SİSTEMDEKİ PARALAR ÇALINDI"

70 sayfalık yazılı bir savunma hazırladığını belirten Faruk Fatih Özer, "Arnavutluk'a bilet aldığım gün coin paralarını geri çekme taleplerini karşılayamamaya başladık. Panik durumu geçene kadar platformu kapatma kararı aldım. Müşteriler panikle hareket ettiği için zarar ediyordu. Bu durumu yaşamamın sebebi aslında şirkete yatırılan paraların şirketin sisteminde olmamasıydı. Çünkü bu sistemdeki paralar çalındı. Şirketin genel durumundan çalışanların bilgisi vardı. Ama bu paraların çalınmasından bilgileri yoktu. Online müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşlara arayan müşterilere neler söylemesi gerektiğini bile söyledim. Bizi arayan müşterilere çalışanların şirketin yatırımcı görüşmesinde olduğunu, ve kullanıcı sözleşmesinde bulunan bekleme süresinin kullanıldığını ve bu sürenin minimuma indirmek için çalışıldığını arayan müşterilere söylenmesini istedim. Çalışanlarıma hiçbir yere kaçmadığımı söylemiştim. Sistemde arıza olduğunu onlarda biliyordu. Sistemde tahtaların bozulması arızadır, bu nedenle daha fazla sistemde arıza olmaması için sistemi kapattım. 27 yaşında bir adamın 2 milyar dolar para ve 400 bin mağdurla Arnavutluk gibi suç oranı yüksek olan bir yerde, medyanın benim orada olduğuma dair sürekli haber yapılmasını savcılar soruşturmamıştır" dedi.

"TANINMAMAK İÇİN SAÇ VE SAKAL TARZIMI DEĞİŞTİRDİM"

"BENİ KRİPTO PARA SİSTEMİNDEKİ ÇÖKÜŞLER DEĞİL, ASIL İFLAS ETTİREN KUMPASTIR"

"BEN ASLA VE ASLA MÜŞTERİLERİME ART NİYETLİ BİR PLAN YAPMADIM"

DURUŞMA 18 TEMMUZ'A ERTELENDİ