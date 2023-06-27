THK, vatandaşlardan kurban derisi bağışı istiyor

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini THK'ya bağışlamalarını istedi. Özgür, kurumun bu yıl da kurban derisi toplayacağını ve vatandaşların kurban derilerini kurumlarına verebileceklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini THK'ya bağışlamalarını istedi.

Özgür, AA muhabirine, kurumun bu yıl da kurban derisi toplayacağını ve vatandaşların kurban derilerini kurumlarına verebileceklerini söyledi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Özgür, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halktan aldığını, halkımıza geri veren Türk Hava Kurumu, ilçe merkezi ve mahallelerinde kurban derisi toplama faaliyetlerini her yıl olduğu gibi halkımızın desteğiyle devam ettirmektedir. Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'inci günleri kurbanlarınızın derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlamanızı bekliyoruz. İsteyen derileri şubemize de bırakabilir. Saat 08.00-20.00 arası açık olacak. ya da 315 10 86 numaralı telefonu da arayabilirler. Ekiplerimizle birlikte deri toplama işini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz."