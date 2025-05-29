Thk'nın Yangın Söndürme Uçaklarını Satışa Çıkarması... CHP'li Öztürkmen: 'İktidarın Thk İnadı Yine Ormanlarımızı Korumasız Bırakıyor'

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının satışa çıkarılmasına tepki göstererek, "Orman Genel Müdürlüğü 6 aydır uçak kiralama ihalesini sonuçlandıramadı. Açtığı iki ihaleyi de iptal etti. Yani tek yangın söndürme uçağı kiralayamadı. THK'nın satılık uçaklarına ise talip yok. 8 uçağı 1 uçak fiyatına satışa çıkardılar ancak yine de alıcı çıkmadı. Önümüz yaz, sıcaklar artıyor. Ne yeni yangın söndürme uçağı kiralayabiliyorlar ne de THK uçaklarını alıp kullanmayı düşünüyorlar. İktidarın THK inadı yine ormanlarımızı korumasız bırakıyor" dedi.

Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, THK'ye ait yangın söndürme uçaklarının satışa çıkarılmasına ve Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yangın söndürme uçağı kiralamak için ihaleye çıkmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları yok pahasına satışa çıkartılırken, Orman Genel Genel Müdürlüğü, aylar önce yangın söndürme uçağı kiralamak için ihaleye çıktı. Üstelik kiralanacak uçakların 7 tanesi, satışa çıkartılan THK uçaklarıyla aynı model. Yani, 'hurda' dedikleri CL-215 model. Madem THK uçakları hurdaydı neden aynı model uçakları milyon dolarlar verip kiralıyorsunuz?

Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü 6 aydır uçak kiralama ihalesini sonuçlandıramadı. Açtığı iki ihaleyi de iptal etti. Yani tek yangın söndürme uçağı kiralayamadı. THK'nın satılık uçaklarına ise talip yok. 8 uçağı 1 uçak fiyatına satışa çıkardılar ancak yine de alıcı çıkmadı. Önümüz yaz, sıcaklar artıyor. Ne yeni yangın söndürme uçağı kiralayabiliyorlar ne de THK uçaklarını alıp kullanmayı düşünüyorlar. İktidarın THK inadı yine ormanlarımızı korumasız bırakıyor.

"Kayyumla yönettikleri THK'yı bitirmeye ant içen iktidar, son darbeyi yangın söndürme uçaklarını satışa çıkararak vurdu"

Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize miraslarından biri olan THK, AKP iktidarı döneminde bitme noktasına getirildi. Akdeniz ve Ege'de ormanlarımız cayır cayır yanarken, THK'nın yangın söndürme uçaklarını 'hurda' diyerek hangarda bekleten AKP iktidarı, eleştiriler karşısında uçakları sahaya çıkarmak zorunda kalmış, yangınları o uçaklarla söndürmüşlerdi. Tüm dünyanın orman yangınlarında kullanmaya devam ettiği uçakları bilinçli olarak bakımsız bırakan iktidar, yıllar boyu özel uçak şirketlerine milyon dolarlar aktardı. Kayyumla yönettikleri THK'yı bitirmeye ant içen iktidar, son darbeyi yangın söndürme uçaklarını satışa çıkararak vurdu.

8 THK uçağı 2 milyar 862 milyon 552 bin lira bedelle UYAP üzerinden satışa çıkarıldı ancak aylardır satılamadı. Bunun üzerine THK uçaklarının fiyatı yaklaşık yarı yarıya düşürülerek 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 liraya yeniden satışa çıkartıldı. Yani 8 uçağı 1 uçak fiyatına satışa çıkardılar ancak yine alıcı çıkmadı.

"Yangın söndürme filomuza tek uçak katamadılar"

Geçen yıl THK uçaklarının mahkeme onayıyla satış kararı çıkmasından sadece günler sonra Orman Genel Müdürlüğü uçak kiralama ihalesi açmıştı. Üstelik kiralanacak uçakların 7 tanesi, satışa çıkartılan THK uçaklarıyla aynı modeldi. Yani, 'hurda' dedikleri CL-215 model. Ancak Orman Genel Müdürlüğü aylardır uçak tedarik edemedi. Açtığı iki ihale de 3 Ocak 2025 ve 25 Şubat 2025 tarihlerinde iptal edildi. Henüz yeni bir ihale de açılmadı. Yani Orman Genel Müdürlüğü, bir yandan THK uçaklarını ısrarla kullanmıyor ancak THK uçaklarıyla aynı model uçakları kiralamak için milyon dolarlık ihaleler açıyor ancak onu da becerip kiralayamıyor. Önümüz yaz. Ormanlarımız yine yangın tehlikesiyle burun buruna. Ancak yangın söndürme filomuza tek uçak katamadılar. Beceriksizlikleri yine ciğerlerimizi yakacak ve biz yine THK uçaklarının neden kullanılmadığını soracağız."

"Divan, para karşılığında ülke vatandaşlığı anlamına gelen 'Altın Pasaport' programını yasa dışı buldu"

Öztürkmen, Avrupa Birliği Adalet Divanı Büyük Dairesi'nin 29 Nisan'da Türkiye'yi de ilgilendiren önemli bir karara imza attığını söyledi. "Divan, belirli bir para karşılığında ülke vatandaşlığı verilmesi anlamına gelen 'Altın Pasaport' programını yasa dışı buldu" diyen Öztürkmen, "Divanın bu kararıyla bir anlamda, 'Milliyetinizi satmayın. Vatandaşlık bir devletin en kutsal değeridir. Bu değerin paraya tahvil edilmesi hem ulusal kimliğin hem de kamu kurumlarının içten içe çürümesine yol açar' demiş oldğunu" belirtti.

Divanın Malta ile ilgili bu kararının Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Çünkü Türkiye 2017'den beri 'taşınmaz edinme' yoluyla bu yöntemi uyguluyor. Yabancılar 250 bin dolar değerinde taşınmaz satın alması halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılıyordu. Daha sonra bu miktar 400 bin dolara çıkartıldı. Suriye, Irak, İran ve Rusya başta olmak üzere her milletten insan Türkiye'de konut ya da arsa alarak Türk vatandaşlığı kazandı. Bunlar dışında uluslararası suç örgütlerinin elebaşları da bu yöntemle Türkiye'ye üşüştü. Uluslararası uyuşturucu baronlarının da Türk pasaportu aldığı ortaya çıkmıştı.

"AKP hükümeti, Türk pasaportunu uyuşturucu baronuna verirken kör, sağır ve dilsiz"

Lafa gelince 'yerli ve milli' olduğunu iddia eden AKP hükümeti, memur olacak bir Türk evladının güvenlik soruşturmasıyla yedi ceddini incelerken, Türk pasaportunu uyuşturucu baronuna verirken kör, sağır ve dilsiz. Avustralya'da kurulan Komançero Çetesi'nin liderlerinden Sırp asıllı İsveç vatandaşı Maximilian Rivkin, Hollandalı uyuşturucu baronu Christopher Mark Grogan, İsveçli uyuşturucu baronu Rawa Majid'in gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı alması daha önce gündeme gelmişti.

Bu durum devletin ilgili birimleri tarafından tespit edilip raporlaştırılsa da iktidar dinlemedi. Söz konusu raporda dünyada en kolay vatandaşlığın Türkiye'de verildiği belirtilmektedir. Taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık programında Türkiye ne yazık ki haritadan ismini dahi bulamayacağımız Antigua ve Barbuda, Grenada, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia gibi ülkelerle aynı listededir. Yine aynı listede bulunduğumuz Yunanistan 7 yıllık ikametgahtan sonra vatandaşlık için başvuru izni vermektedir. Türkiye'nin kimliği ne Yunan pasaportundan daha değersizdir, ne de dünya haritasında bulamayacağımız Antigua gibi ülkelerle birlikte anılabilir. Bu Türkiye için hazin bir tablodur.

"AKP'nin derhal 'satılık vatandaşlık' uygulamasına son vermesi gerektiği açıktır"

Vatandaşlık programındaki süreci dikkatle takip eden bir milletvekili olarak, AKP'nin derhal 'satılık vatandaşlık' uygulamasına son vermesi gerektiği açıktır. Ülkelerin; topluma, kültüre, ekonomiye ve devletin diğer çıkarlarına büyük katkılar karşılığında vatandaşlık vermesine izin verilebilir. Benzer takdir yetkisi Türkiye'de de aklıselim hükümetlerce kullanılabilir. Ancak para ile alınan vatandaşlığa asla izin verilmemelidir."