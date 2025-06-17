THK Artvin'de Yamaç Paraşütü Eğitimi Düzenledi

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Türk Hava Kurumu'nun (THK) Artvin Şubesi, 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi vererek katılımcılara uçuş heyecanı yaşattı. Kurs sonrası katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip pilot sertifikası verildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığınca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Kentin adrenalin ve doğa sporlarına elverişli yapısını öne çıkarmak ve yamaç paraşütünü sevdirmek amacıyla organize edilen "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" kursunda, eğitmenler Serkan Sarıkaya ve Şenol Üstünel görev aldı.

Katılımcılar, bir hafta süren teorik ve saha eğitimlerinin ardından Artvin-Ardahan il sınırındaki mevkide ilk uçuş heyecanını yaşadı.

Eğitmen Serkan Sarıkaya, kurs kapsamında 10 kursiyere temel seviyede eğitim verdiklerini belirterek, "24 saatlik teorik eğitimin ardından 8 saatlik yer çalışması yaptık. Öğrenciler tüm safhaları başarıyla geçtikten sonra 70 ile 300 metre yükseklikler arasında 10 sorti uçuş gerçekleştirecek." dedi.

THK'nın Uluslararası Havacılık Federasyonuna üye olduğunun altını çizen Sarıkaya, kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliği bulunan başlangıç seviyesinde pilot sertifikası verildiğini ifade etti.

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Seyfi Yazıcı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Küçük yaştan beri ilgim vardı ama imkanım olmamıştı. THK'nın böyle bir kurs açtığını duyunca hemen başvurdum. 6 günlük eğitimin ardından uçuş gerçekleştirdik. Tek başına uçmak çok keyifli. Ailem, yaşım nedeniyle bu sporu tehlikeli buluyor ama ben adrenalini seviyorum. Doğaya ve dağcılığa ilgim var." diye konuştu.

Kursiyer Tolga Şatır da eğitimin ardından uçuş yapmaya başladıklarını anlatarak, "Bugün 7 uçuş yaptım. İnanılmaz bir adrenalin ve keyif. Bu spora devam edeceğim. Bir üst seviyeye geçip kendi paraşütümü alarak Artvin'in eşsiz doğasında uçuşlar yapmayı ve kendimi geliştirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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