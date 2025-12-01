Thiaroye Katliamı'nın 81. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Thiaroye Katliamı'nın arkasındaki gerçeklerin aydınlatılması amacıyla sadece ülkesinin değil Afrika'nın ruhu için de mücadele verildiğini söyledi.

Saflarında savaştırıldıktan sonra 1944'te Senegal'e dönen Afrikalı askerlerden oluşan piyade birliğine yönelik Fransa tarafından gerçekleştirilen Thiaroye Katliamı'nın 81'inci yılında başkent Dakar'da anma töreni düzenlendi.

Katliamın yapıldığı Dakar'ın Thiaroye banliyösündeki askeri kışlada Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Başbakan Ousmane Sonko, Meclis Başkanı El Malick Ndiaye, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet Kone ve Afrika ülkelerinden temsilciler katıldı.

Tören öncesinde Faye ile yabancı konuklar, Thiaroye'daki sembolik askeri mezarlığa çelenk bıraktı.

Sömürge döneminde Fransa saflarında savaştırılan Senegallilerin ailelerinin de katıldığı törende diplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Thiaroye Katliamı Anma Komitesi Başkanı tarihçi Mamadou Diouf, törende yaptığı konuşmada, 1 Aralık'ın sömürge yönetiminin karnesine yeniden bakmak için fırsat olduğunu belirterek, katliama ilişkin hala aydınlatılmayan birçok noktanın bulunduğunu söyledi.

Diouf, Thiaroye'un Afrika'nın ortak bilincini besleyen canlı hafıza olduğunun altını çizerek, bu konudaki tarihsel araştırılmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Bizi ayakta tutan temel ilke, hakikatin peşinde gitmektir." diyen Diouf, Afrika ülkelerini bu konuda araştırmalar yaparak sömürge dönemi suçlarını belgelendirmeye çağırdı.

"Akan kan, Afrika'nın kanıydı"

Cumhurbaşkanı Faye de katliamın sadece Senegal'i ilgilendirmediğini, Afrika'nın kolektif hafızasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Faye, "Thiaroye için verilen mücadele, hem Senegal'in hem Afrika'nın ruhu için verilen mücadeledir. Bu mücadele, bir halkın tarihinin, onurunun ve özgürce var olma hakkının bir daha asla elinden alınmaması içindir. Akan kan, Afrika'nın kanıydı." diye konuştu.

Katliamın gerçekleştirildiği bölgede arkeolojik kazı yapılması talimatını verdiğini dile getiren Faye, Fransa'nın da bu konuda uzman ve teknik destek sunmayı teklif ettiğini belirtti.

Faye, "Bu kolektif hafıza çalışması, aynı zamanda geleceğe dönük bir yatırım. Hükümet, Thiaroye'un tarihine müfredatta daha geniş yer verilmesi konusunda kararlı. Çocuklarımız, burada yaşananların tamamını öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Senegal, katliama ilişkin tüm detayları aydınlatmak istiyor

Senegal hükümeti, Thiaroye Katliamı'nı aydınlatmak için bir grup araştırmacı ve tarihçiye 301 sayfalık rapor hazırlatmıştı.

Raporda olayın tesadüfi değil "önceden planlanmış, titizlikle programlanmış ve koordineli eylem" olduğu ortaya konulmuştu.

Senegal, Fransa'dan resmi özür talep ederken arşiv araştırmaları, raporlar ve arkeolojik kazılar aracılığıyla katliama ilişkin karanlıkta kalan bütün detayları aydınlatmak istiyor.

Thiaroye Katliamı

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarca esir alınan, ardından 1944'te Amerikalılar tarafından kurtarılan Afrikalı askerlerden oluşan "Senegalli Nişancılar" ismiyle bilinen piyade birliği, Dakar yakınlarındaki Thiaroye Kışlası'na getirildi ve yaklaşık iki hafta bekletildi.

Askerler, primlerini ve savaş tazminatlarını alıp köylerine gitmek istedi ancak Fransızlar, söz verdikleri ödemeyi yapmadı.

Askerler, haklarını talep etmek için toplandıklarında ise isyan çıkardıkları gerekçesiyle Fransız askerleri tarafından kurşuna dizildi.

Fransız arşivlerinde grubun "ayaklanma" çıkardığı iddiası yer alırken 30 ila 70 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti.

Fransız tarihçi Armelle Mabon ise "Yerli savaş esirleri, işgal altındaki Fransa'nın unutulmuş yüzleri" başlıklı kitabında öldürülen askerlerin sayısının 400 olduğunu belirtiyor.

Askerlerin cesetleri, topluca çukurlara atılsa da Thiaroye Kışlası'nda sembolik mezarlık da bulunuyor.