The Observer Gazetesi Satışına Tepkiler Yükseliyor

İngiltere'nin 233 yıllık tarihiyle dünyanın en eski pazar gazetesi unvanına sahip The Observer'ın satılmasına karşı çıkan medya emekçileri, dijital çağda haftalık bir gazetenin tek başına ayakta kalamayacağını düşünüyor.

The Guardian ve The Observer gazetelerinin sahibi olan Scott Vakfı ile start-up olarak 2018'de kurulan Tortoise Media arasında 233 yıllık pazar gazetesinin satışı için prensip anlaşmasına varıldı.

Kurulduğu 4 Aralık 1791'den bu yana defalarca el değiştiren, George Orwell gibi ünlü isimlerin çalıştığı gazete, 1993'te The Guardian'ın da sahibi olan Scott Vakfına ait Guardian Media Group'a satıldı.

Haftalık gazete olma özelliğini kurulduğu günden bu yana sürdüren The Observer, Scott Vakfı çatısı altında The Guardian'ın pazar gazetesi olarak yayınlarına devam etti.

Ancak vakıf, eylülde, ABD'nin eski Londra Büyükelçisi Matthew Barzun ile eski BBC haber müdürü James Harding tarafından kurulan dijital start-up Tortoise Media'yla satış görüşmesine başlandığını duyurdu.

Tortoise Media, satış görüşmelerinin ardından The Observer'a 5 yılda 25 milyon sterlin (Yaklaşık 1,1 milyar lira) yatırım yapacaklarını, gazeteye aboneliğin ücretli olduğu internet sitesi kuracaklarını, podcast ve canlı yayın özelliği getireceklerini açıkladı.

Satış bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken The Guardian, vakıf ve Tortoise Media arasında prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"Biz de gidersek İngiliz medya dünyasındaki denge de azalır"

Ancak gazetenin çalışanları ve Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), satışın The Observer çalışanlarının geleceği için iyi olmayacağı görüşünde.

AA muhabirine konuşan The Oberver baş yazarı Sonia Sodha, gazetenin küçük bir dijital start-up tarafından alınmasının birçok kişinin işini ve "Guardian-Observer gazeteciliği"ni riske atacağını söyledi.

The Observer ve The Guardian'ın birbirini tamamladığını anlatan Sodha, "Birçok gazeteci iki gazete için de çalışıyor. Ekonomi, spor ve dış haberler servislerimiz iç içe geçmiş halde." diye konuştu.

Sodha, pazar gazetesinin haftanın her günü yayın yapan bir organizasyonun dışına çıkarılmasının ekonomik sonuçları olacağına da dikkati çekti.

Dijital çağda bir pazar gazetesinin tek başına ayakta kalamayacağını savunan Sodha, "(The Guardian internet sitesine) The Observer, haftalık 10 milyon tık getiriyor. Teklife göre internet sitesi aboneliği ücretli olacak." dedi.

Sodha, bu durumda The Observer gazeteciliğine erişimin kısıtlı olacağını anlatarak, "The Observer, soldaki tek liberal haftalık gazete. İngiliz medya dünyası için çok önemli bir yerde. Biz de gidersek ya da erişilebilirliğimiz büyük oranda azalırsa İngiliz medya dünyasındaki çoğulculuk ve denge de azalır." ifadelerini kullandı.

Satışın The Observer çalışanlarına danışılması ve şimdilik görüşmelerin durdurulması gerektiğini vurgulayan Sodha, çalışanlar karşı durdukça satışın gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.

"Gazetecilik ve yayıncılıkla ilgili tecrübesi yok"

NUJ yöneticisi Andy Smith ise el değiştirme işleminin ne The Observer çalışanlar için ne de The Guardian için faydalı olacağı görüşünü paylaştı.

Smith, Scott Vakfının The Guardian, The Observer ve liberal gazeteciliği korumak için kurulduğunu ve İngiltere'deki hiçbir gazetenin arkasında olmayan bir desteği sunduğunu anlattı.

Ancak satış gerçekleşirse The Observer çalışanlarının yeni kurulan Tortoise Media'ya transfer olacağını kaydeden Smith, "Tortoise Media, yeni bir start-up, gazete ve yayıncılıkla ilgili tecrübesi yok. Bu nedenle çalışanların iş güvenliğinin eskisi gibi olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.