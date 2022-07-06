The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya - Haberler

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The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

Xinhua - Güncel
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The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

WASHINGTON, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin The Hill gazetesinde çıkan bir haberde, tıp uzmanlarının, hükümetin verdiği yavaş tepki yüzünden ABD'nin maymun çiçeği salgınında kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yer aldı.

WASHINGTON, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin The Hill gazetesinde çıkan bir haberde, tıp uzmanlarının, hükümetin verdiği yavaş tepki yüzünden ABD'nin maymun çiçeği salgınında kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yer aldı. Pazar günü yayımlanan haberde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "maymun çiçeği salgınına karşı harekete geçme konusunda çok yavaş olduğu," bunun da "koronavirüs pandemisinin ilk günlerinin kötü yanlarını hatırlattığı" ifade edildi. Bulaşıcı hastalıklar uzmanları ve halk sağlığı savunucularının sözlerine yer veren haberde acemice uygulanan Kovid-19 müdahalesinde "ciddi şekilde sınırlı testler ve aşıların yavaş şekilde dağıtılması yüzünden virüsün fark etmeden yayıldığı" dile getirildi. Eleştirilere göre, yönetimin test kapasitesini artırmasına ve aşılara erişimi genişletmesine karşın bu çalışmaları yapmakta geç kalmış olabileceği belirtildi.

Xinhua / Güncel

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