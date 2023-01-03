The Guardian: Bilim İnsanlarına Göre Sunak'ın Çin'den Gelen Yolculara Test Uygulama Kararı Tümüyle Siyasi

LONDRA, 3 Ocak (Xinhua) -- İngiliz gazetesi The Guardian'ın bildirdiğine göre, bilim insanları, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi olma zorunluluğu getirme kararını "tamamen siyasi bir manevra" olarak niteleyerek reddettiler.

LONDRA, 3 Ocak (Xinhua) -- İngiliz gazetesi The Guardian'ın bildirdiğine göre, bilim insanları, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi olma zorunluluğu getirme kararını "tamamen siyasi bir manevra" olarak niteleyerek reddettiler.

Gazetede Cumartesi günü yayınlanan habere göre bilim insanları, Çin'den gelen yolculara test uygulanmasının İngiltere'de Kovid-19 vaka sayılarının "yükseliş veya düşüşünde hiçbir fark yaratmayacağını" söylediler.

Haberde, İngiltere'nin en üst düzey tıp danışmanı Chris Whitty'nin Perşembe günü İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay'e verdiği brifingde, Çin'den gelen yolculara test yapmanın önemli faydaları olduğuna dair net bir kanıt gösterilmediğini söylediği de kaydedildi.

Başka bir haber kuruluşu olan Observer'dan alıntı yapılan raporda, Barclay'in Sunak'la meseleleri tartıştığı ancak Başbakan'ın "daha önce bu tür testleri zorunlu kılan İngiltere'nin ABD, Japonya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle aynı safta yer almasının daha önemli olduğuna karar verdiği" belirtildi.

Habere göre Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "İngiltere'nin bu önlemden herhangi bir halk sağlığı yararı elde edeceğini düşünmüyorum" dedi ve "Bu ancak siyasi nedenlerle yapılmış olabilir" diye ekledi.

Woolhouse, test için başka bir nedenin de yeni Kovid-19 varyantlarını izlemek olduğunu ancak İngiltere'de hiç kimsenin halen vakaların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan ve ABD'de hızla yayılan yeni XBB.1.5 varyantı nedeniyle endişeli görünmediğini sözlerine ekledi.

Woolhouse, "Bunun yerine, Çin'de ortaya çıkan varsayımsal varyantlar hakkında çok fazla gürültü yapılıyor" dedi.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter da gazeteye şunları söyledi: "Ciddi enfeksiyonlar için giriş ve çıkış noktası taramasının, birçok durumda hastalıkları kontrol etmede etkisiz olduğu kanıtlandı."

Hunter, "Bu, İngiltere nüfusunu korumayacak çünkü yayılmayı durdurmayacak. Bu nedenle, bu testleri uygulayarak ne kazanılacağını anlamak zor" dedi.