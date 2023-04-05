The Guardian: ABD Sınırındaki Yapay Zeka Gözetleme Sistemi Göçmenleri Tehlikeye Atıyor

LONDRA, 5 Nisan (Xinhua) -- The Guardian'da Pazartesi günü yer alan habere göre, ABD'nin güney sınırındaki gözetleme kulelerine monte edilen yapay zekayla geliştirilmiş kameralar, kilometrelerce uzaktan "ilgi konusu nesneleri" tespit edebiliyor, uzmanlar ise bunun göçmenleri tehlikeli çölün daha...

LONDRA, 5 Nisan (Xinhua) -- The Guardian'da Pazartesi günü yer alan habere göre, ABD'nin güney sınırındaki gözetleme kulelerine monte edilen yapay zekayla geliştirilmiş kameralar, kilometrelerce uzaktan "ilgi konusu nesneleri" tespit edebiliyor, uzmanlar ise bunun göçmenleri tehlikeli çölün daha da derinlerine gitmeye zorlayacağını söylüyor.

Dijital mahremiyet, ifade özgürlüğü ve inovasyon konularına odaklanan kar gütmeyen kuruluş Electronic Frontier Foundation'a atıf yapılan habere göre, yeni bir harita ABD-Meksika sınırı boyunca 300'ün üzerinde mevcut gözetleme kulesi olduğunu gösterdi.

Haberde, teknolojik savunma şirketi Anduril tarafından geliştirilen gözetleme kulelerinin, gece ve gündüz çalışabildiği ve yapay zeka kullanarak insan ya da araç gibi "ilgi konusu nesneleri" tespit edebildiği dile getirildi. Haberde ayrıca kameraların 360 derece dönüş yapabildiği ve insanları 2,7 kilometre uzaktan algılayabildiği kaydedildi.

Habere göre bu sistemi eleştirenler, çok sayıda ABD yönetiminin uyguladığı "caydırıcılık yoluyla önleme" stratejisinin, göçmenleri çöllere ve dağlara gitmeye zorladığını ve binlerce göçmenin ölmesine ya da kaybolmasına yol açtığını söylüyor.

Haberde, "Son 25 yılda sınır devriyesi tarafından yaklaşık 10.000 göçmenin kalıntılarına ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya atıfla Arizona'daki gözetleme kulelerinin, göçmenlerin artan ölümleriyle anlamlı şekilde bağlantılı olduğu, çünkü tespitten kaçınmak için göçmenlerin çölden geçen daha uzun güzergahları izlemek zorunda kaldığı belirtildi.