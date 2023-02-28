The Guardian: ABD'de Neredeyse İki Günde Bir Kimyasal Kaza Yaşanıyor

LONDRA, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile ABD'deki kimyasal kazaları takip eden kar amacı gütmeyen gruplar tarafından toplanan verileri analiz eden The Guardian, raydan çıkan trenler, kamyon kazaları, boru hatlarının delinmesi, endüstriyel tesis sızıntısı ya da döküntüleri...

LONDRA, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile ABD'deki kimyasal kazaları takip eden kar amacı gütmeyen gruplar tarafından toplanan verileri analiz eden The Guardian, raydan çıkan trenler, kamyon kazaları, boru hatlarının delinmesi, endüstriyel tesis sızıntısı ya da döküntüleri gibi yollarla kimyasal maddelerin kaza sonucu çevreye salınması türü vakaların ülkede düzenli olarak meydana geldiğini ortaya koydu.

The Guardian'da Cumartesi günü yayınlanan analizde sadece 2023'ün ilk 7 haftasında Kimyasal Afetleri Önleme Koalisyonu tarafından kayda geçen 30'dan fazla kaza meydana geldiği ve bunun her 1,5 günde bir kazaya karşılık geldiği belirtildi. Koalisyon, 2021'de 177, geçen yılsa 188 kaza kaydetmişti.

Habere göre koalisyonun kayda geçirdiği kazalar, ciddiyet açısından büyük farklılık göstermekle birlikte her bir kazada insan ve çevre sağlığına potansiyel tehdit oluşturduğu düşünülen kimyasal maddelerin kaza sonucu salıverilmesi söz konusu.

ABD'de müdahaleden sorumlu birden çok kurum bulunduğu için tehlikeli kimyasal madde kazalarının tam sayısını belirlemek güç, ancak The Guardian'a konuşan EPA, son 10 yılda kurumun "tehlikeli kimyasal maddeler ve petrolün salıverildiği vakalar da dahil olmak üzere yılda ortalama 235 acil müdahalede bulunduğunu" söyledi.

Haberde, Obama yönetimi sırasında EPA'nın arazi ve acil durum yönetimi bürosunda yardımcı idareci olarak görev yapan Mathy Stanislaus'a atıfla, bu kazalar bakımından yaklaşık 200 milyon kişinin sürekli riskle karşı karşıya olduğu ve bu kişilerin birçoğunun beyaz olmayan Amerikalılardan ya da dezavantajlı topluluklardan olduğunu ifade edildi.

Stanislaus, "Bu kişiler her gün bir kaza olacağı korkusuyla yaşıyor" diye konuştu.

Haberde sektör temsilcilerinin kaza oranlarında düşüş eğilimi olduğunu söylemesine karşın, işçi ve topluluk hakları savunucularının, yetersiz veriler ile kazaların raporlanmasındaki gecikmelerin, iyileşme olduğu şeklinde yanlış bir izlenim yarattığını söyleyerek bu iddiaya karşı çıktığı belirtildi.