The Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar ve röportajlar açık artırmaya sunuldu

İnternet üzerinden açık artırmaya sunulan kasetlerde The Beatles'ın yayınlanmamış şarkıları, prova kayıtları ve röportajları yer alıyor. Satıştan yaklaşık 500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.