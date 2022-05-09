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TGSD'de koltuk değişimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TGSD'de koltuk değişimi

TGSD Genel Sekreterliği'ne Zeren Oray getirildi.

TGSD Genel Sekreterliği'ne Zeren Oray getirildi.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) Genel Sekreterliği'ne Zeren Oray getirildiği açıklandı.

Ekonomi mezunu Oray, İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Kanada Ottawa Üniversitesi'nden de uluslararası işletme yüksek lisans derecesine sahip olan Oray, Dünya Şirketler Grubu'nda insan kaynakları direktörü, genel koordinatör ve genel müdür, özel sektörde de genel müdür yardımcılığı ve iş geliştirme müdürü olarak görev yaptı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksek Lisans, Türkiye, Türk, Ekonomi, Güncel, Haberler

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