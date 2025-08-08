TGS, Sınav Süreçlerini Dijital Ortama Taşıyarak Yenilik Yapıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, sınav süreçlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün onayladığı dijital ortama taşıdı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TGS'nin sektöre yön veren öncü ve yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesini yukarıya taşıdığı ve eğitimde dijital yeniliklere devam ettiği belirtildi.

Sınav süreçlerinde de yeniliklere gidildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda sınav süreçlerimizi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı dijital ortama taşıyarak önemli bir dönüşümü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Global vizyonumuza uygun olarak dünya standartlarındaki kalite anlayışımızla sektörde sürekli gelişmeye ve işimize değer katarken elde ettiğimiz sürdürülebilir başarılarda eğitim süreçlerimiz önemli yer tutuyor. Eğitimdeki dijital yenilik yalnızca teknolojik bir güncelleme değil aynı zamanda daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımın da parçası olacak. Sürdürülebilir çevreci yeşil kuruluş yaklaşımımız doğrultusunda, sınavlarda kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı ve bu sayede çevreye duyarlı bir adım atarak kaynak israfını önlemeyi amaçlıyoruz."

Açıklamada, yeni sistemin süreçlerin daha hızlı yönetimi, maliyet, hata payının azalması, performans ve sonuçlara daha şeffaf ulaşılması açısından da şirkete büyük fayda sağlayacağı kaydedildi.