TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, seçimlerde gazetecilere yapılan engellemelere tepki gösterdi

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, seçimleri izlerken saldırıya uğrayan Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan ve KRT TV muhabiri Eylem Sultan Keleş'in AKP'li okul sorumlusu tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, "Gazetecilerin seçimi izlemek için kimsenin iznine ihtiyacı yoktur. Özgür basın seçim güvenliğinin parçasıdır. 298 Sayılı Kanun uyarınca medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber yapması engellenemez. KRT muhabiri Eylem Sultan Keleş ve Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan'ın yanındayız" açıklamasını yaptı.

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu; İstanbul'da bulunan Hürriyet Mahallesi Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu'nda, bir grup tarafından seçimleri izlerken saldırıya uğrayan Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çekim yapan KRT TV muhabiri Eylem Sultan Keleş'in AKP'li okul sorumlusu tarafından engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Farklı şehirlerden özellikle kadın sandık görevlilerine yönelik saldırı haberleri gelirken, okullarda seçimi izleyen kadın gazeteciler de engelleniyor, fiziki saldırıya uğruyor. Gazetecilerin seçimi izlemek için kimsenin iznine ihtiyacı yoktur. Özgür basın seçim güvenliğinin parçasıdır. 298 Sayılı Kanun uyarınca medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber yapması engellenemez. KRT muhabiri Eylem Sultan Keleş ve Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan'ın yanındayız."