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TGK Yönetim Kurulu Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Heyet, konfederasyonun çalışmalarını anlattı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu üyeleri, 27. Başkanlar Kurulu Toplantısı için geldikleri Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Aygöl, Bilecik ve Valilik binasının tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Gazeteciler ise konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş'a ziyarette bulunan heyet, ülke genelinde konfederasyonun çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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