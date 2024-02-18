TGK Başkanlar Kurulu Bilecik'te Tarihi Mekanları Gezdi

Bilecik İletişim ve Medya Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 27. Başkanlar Kurulu toplantısına katılan üyeler, Bilecik'in tarihi mekanlarını gezdi.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde türbe ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet daha sonra Ertuğrulgazi Türbesini ziyaret ederek, dua etti. Saygı nöbeti tutan alp üniformalı askerlerin nöbet değişimini izleyen TGK üyeleri, Kuyulu Mescidi ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi Vadi Park Tesislerinde 27. Başkanlar Kurulu "Gala Gecesi"nde Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, yaptığı konuşmada, "Şunu ifade etmek istiyorum ki bizim açımızdan önemli bir süreçti. Çünkü her biriniz kendi sosyal medya hesaplarınızda, gazetelerinizde veya basın yayın organlarımızda Bilecik'i anlatma fırsatı bulacaksınız. O fırsat bizim ilimiz için de bir fırsat olmuş olacak." dedi.

Etkinlikte, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel gazete temsilcilerine, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından teşekkür belgesi verildi.