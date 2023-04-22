TGG ANADOLU'DA BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE ZİYARETÇİ AKINI

17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler sahilde metrelerce kuyruk oluşturdu. Açılışının 6'ıncı günü, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler ve tankları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi devam etti. Kuyruğun sonunu bulamayanlar sıraya giremeden evlerine döndü.

Yurdal Karababa, "Beykoz'dan geldik. Sabah 08.00'de buradaydık. Görmeye değer bir esere geldik. Sıranın gelmesi yaklaşık 1 saati daha bulacak gibi. Bir buçuk kilometre yolu 5 saatte geldimö dedi.

Zekeriya Birgül, "Yarın sabah namazını kılıp geleceğim. Kuyruğun sonunu bulamadımö diye konuştu.

- İstanbul