TGF Genel Sekreteri Ekici, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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TGF Genel Sekreteri Ekici, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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TGF Genel Sekreteri Ekici, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekici, mesajında, AA'nın, yaşanan gelişmeleri doğru ve tarafsız şekilde Türkiye kamuoyuna ve dünyaya duyurduğunu kaydetti.

AA'nın bir asrı aşan mazisinin başarılı çalışmalarla dolu olduğunu vurgulayan Ekici, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, bugüne kadar çok başarılı haber ve çalışmalara imza attı. Bundan sonra da aynı özveri ve gayretle çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor, AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarına başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bayram, Güncel, Haberler

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