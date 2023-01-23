TGB KUR'AN-I KERİM YAKILMASI OLAYINI PROTESTO ETTİ Güncel Haberler TÜRKİYE Gençlik Birliği, İsveç Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakılması olayını protesto etti. TÜRKİYE Gençlik Birliği, İsveç Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakılması olayını protesto etti. Pankart ve dövizler açarak slogan atan grup, adına yapılan basın açıklamasında "NATO'dan çıkalım" denildi. Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle tepkiler sürüyor. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etmek için İsveç'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı. Eyleme katılanlar açtıkları dövizlerle sloganlar attı. TGB adına basın açıklaması yapan Kayahan Çetin, "Geçtiğimiz cumartesi günü İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde bütün Müslümanlara, medeniyete ve insanlığa yönelik büyük bir hakaret yaşadık. Olay Rasmus Paludan isimli ırkçının Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışması olayından ibaret değildir, çok daha derindir ve çok boyutludur. Karşımızda medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir Haçlı zihniyeti var, bunu görelim. Bu alçakça eylemin yapılmasına izin veren, polisleriyle koruyup gözeten bir İsveç devleti var. Bu Türk ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetinin, İslamafobinin örgütlü ittifakı olan NATO var. İsveç'te yaşanan bu düşmanlık ne ilk ne de sondur. Hatırlayalım, çok yakın zamanda yine Stockholm'de PKK'lılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayaklarından asmışlardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve Türk bayrağını yere serip üzerinden geçit yaptılar. Son yaşadığımız alçakça eylemin adresinin Türkiye büyükelçiliği önü olması da anlamlıdır. Nerede oldu bunlar? PKK'nın yuvası olmuş İsveç'te. Amerika'nın seçimlere giden süreçte 'kan banyosu olacak' tehditlerine işaret çaktılar. Hangi İsveç'te oldu bunlar? Bizim NATO'ya girmesi için protokoller imzaladığımız İsveç'te. İsveç işte şimdi hak etti NATO üyeliğini! Kendini ispatladı. Hani diyor ya hükümet yetkilileri; 'NATO'nun genişlemesi prensibini destekliyoruz' İşte NATO böyle genişler! PKK koruyucularıyla genişler, Türk ve İslam düşmanlarıyla genişler. Başka türlü genişleyemez. NATO'DAN ÇIKALIM O zaman hürriyet ve istiklalimizi boğmaya kalkanlara karşı bugünün görevi açıktır: Türkiye ve İslam düşmanı, günümüzün Haçlı İttifakı NATO'dan çıkalım; milletimize, tüm Müslümanlara, insanlığa, medeniyete, mazlumlara en büyük iyiliği yapalım" diye konuştu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem basın açıklamasının ardından son buldu. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkiye Gençlik Birliği Türkiye İsveç Güncel Haberler

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