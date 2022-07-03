'TGA TURİZMİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Yardımcısı turizmci iş insanı Hüseyin Güneş, koronavirüs salgınının en fazla etkilediği turizm sektörünün, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü başarılı çalışmaları sonucunda yeni sezona hazırlıklı girdiklerini söyledi. Güneş, "Rusya ve Ukrayna'da yaşananlar bizi çok olumsuz etkiledi. Avrupa ülkelerinde yapılan tanıtım çalışmaları bize son derece katkı sağladı" dedi.

MATSO Başkan Yardımcısı turizmci iş insanı Hüseyin Güneş, 2022 turizm sezonunun beklentilerini karşıladığını ancak 2019 yılından bu yana sektörde yaşanan kayıpları telafi etmekte yetersiz kalacağını söyledi. Hüseyin Güneş, "Koronavirüs döneminde yaşadıklarımız, global olarak tabii ki hiç iç açıcı değildi. Turizm sektörü tüm dünya da tabii ki Türkiye'de de sıfır noktasına ulaştı. Bundan sonra bütün bu yaraların sarılmasını sadece ve sadece bir yıla kapatmayı düşünmek herhalde hayalcilik olur, o nedenle ileriki zamanlara sarkacaktır bu yaraların sarılması" dedi.

'AVRUPA'DA YAPILAN TANITIM ÇALIŞMALARI SON DERECE KATKI SAĞLADI'

Bugünlerde konaklama tesislerinde yüzde 80 oranında doluluk oranını yakaladıklarını aktaran Güneş, 9 günlük bayram tatilinin de hareketliliğe ivme kazandıracağını, iç piyasanın hareketlenmesinin de sektör için iyi olacağını söyledi. Sezona Rusya- Ukrayna savaşı ile başladıklarını hatırlatan Güneş, "Yabancı turizm yoğunluğumuz Avrupa pazarı için konuşuyorum gayet güzel. Bunun iyi olmasının sebebi o bölgelerde yaptığımız reklamların daha fazla artışta olması. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna'da yaşananlar bizi çok olumsuz etkiledi. Avrupa ülkelerinde yapılan tanıtım çalışmaları bize son derece katkı sağladı" diye konuştu.

Hemen koronavirüs salgını öncesinde kurulan TGA'nın 30'dan fazla ülkede tanıtım çalışması yaptığını hatırlatan Güneş, "Bu korona döneminde tüm ülkelerle aynı seviyeye inmiş olduk, çünkü birinci sırada turizm sektörü, konaklama sektörü tüm dünyada etkilendi. TGA'nın bu konudaki çalışmaları çok başarılı oldu. Biz o döneme sanki TGA ile hazırlıklı bir şekilde girmiş olduk. Yani TGA'nın o anda kurulmuş olması ve tanıtımlarını yapmış olması bir başarı oldu. Çünkü biz 30 yıldır bireysel olarak veya bölgesel olarak reklamlar yapmaya çalışsak da hiçbir zaman bir hükümetin, bir ülkenin ortak olarak yapacağı reklam çalışmalarının başarısını elde edemeyiz. Böyle bir şey hayal olur. Tabii bu zor bir süreç oldu bunun kurulması, finansı. Bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmiş olabilir fakat biz sonucu düşünmek zorundayız, sonuca odaklanmak zorundayız ve bu başarı memnuniyet verici" diye konuştu.

'TÜRK TURİZMİ ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEKTİR'

Türk turizminin geleceğinin parlak olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş, "Türk turizmi, dünyada kesinlikle söyleyebilirim çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu söylediğimiz, konuşulan 35 milyar dolar, şu kadar kişi sayısı, misafirler, bu rakamların çok çok daha üstüne çıkacaktır. Gerçekten çok başarılı bir hizmet veriyoruz. Çok çaba gösteriliyor bu konuda. Tesislerimiz, konumumuz, denizimiz, kumumuz dünyada kesinlikle çok önemli yerlerde, sıralamalarda" dedi.

'FİYATLARI ARTIRMAYALIM, İNDİRİM YAPMAYALIM'

Yakın bir zamanda turizm acenteleri ile kontrat yenilemeleri yapacaklarını vurgulayan MATSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, şöyle konuştu:

"Önemli olan hayali rakamları tespit etmek değil gerçekçi rakamlar üzerinde durmak lazım. Afaki olarak yapılacak zamların havada kalacağını düşünüyorum. Fakat şu var, bizim zaten fiyatlarımız çok yüksekten veya düşükten ziyade başka bir konu var. İndirimler çok fazla yapılmamalı. Bu konuda işletmeler paniğe kapılmadan dikkatli bir şekilde hareket etmeli, yaptığımız kontratlar üzerinde indirimler yapılırken çok çok iyi düşünülmeli. İndirimlere çok fazla gitmemek gerektiğini düşünüyorum, çünkü artık maliyetler artı, buna göre de gelir gider durumunun iyi bir şekilde hesaplanması gerekmekte."

Demirören Haber Ajansı / Güncel