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TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF'de istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı. TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de akşam saatlerinde istifa etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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