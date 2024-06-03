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TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan Atandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürlüğüne Haluk Tan atandı. İbrahim Güven'in görevinden ayrılmasıyla gerçekleşen atama töreninde Tan, yeni görevine başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan atandı.

TFF Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığı için görevinden ayrılan TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven'in yerine Haluk Tan'ın atandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Güven koltuğunu Haluk Tan'a devretti.

Törende konuşan İbrahim Güven, Tan'ın bölge futboluna ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığını söyledi. Tan'ın görevini layıkıyla yerine getireceğini bildiren Güven, Tan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Hizmetleri için İbrahim Güven'e teşekkür eden Haluk Tan ise "İbrahim Bey bölge futboluna değer kattı. 15 yıllık görev süresindeki hizmetleri için futbolumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Tan, Güven'e hizmetlerinden ötürü çiçek taktim etti.

Daha önce Samsunspor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan ve Samsun TSO'da yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Tan, MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Güven Haluk Tan Samsun Spor Güncel Haberler

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