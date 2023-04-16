Üye Girişi
Haberi Paylaş
TFF Kadınlar 3. Ligi

TFF Kadınlar 3. Ligi

Güncel Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Cizre Hamit Özalp Stadı'nda oynan karşılaşmada futbolcular sahaya "Kadına şiddet insanlık suçudur", "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

Maçın ilk yarısı Cizre ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekibin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla maç 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Kadına şiddet Gençlik Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title