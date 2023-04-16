TFF Kadınlar 3. Ligi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Cizre Hamit Özalp Stadı'nda oynan karşılaşmada futbolcular sahaya "Kadına şiddet insanlık suçudur", "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.
Maçın ilk yarısı Cizre ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekibin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla maç 1-1 berabere sona erdi.
Kaynak: AA / Güncel