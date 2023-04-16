TFF Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, konuk ettiği Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.