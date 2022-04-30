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TFF'den şampiyon Trabzonspor'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF'den şampiyon Trabzonspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'a tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'a tebrik mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da şampiyon olan Trabzonspor'a tebrik mesajı yayımladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligin 35. haftasında bugün oynadığı FT Antalyaspor maçı sonrasında bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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