Tff: Bahis Oynadığı Tespit Edilen 108 Teknik Sorumlu ve 104 Menajer Pfdkya Sevk Edildi

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini bildirdi.

TFF'den sevklere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, federasyona tescilli ve faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptıkları dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlunun da aynı madde kapsamında yine bugünden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.