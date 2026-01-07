Haberler

Tff: Bahis Oynadığı Tespit Edilen 108 Teknik Sorumlu ve 104 Menajer Pfdkya Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini bildirdi.

TFF'den sevklere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, federasyona tescilli ve faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptıkları dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlunun da aynı madde kapsamında yine bugünden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı