TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Aynı zamanda Limak Holding'in onursal başkanlarından olan Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te dolacaktı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te dolacaktı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısında istifa etti. Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda TFF'ye Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık edeceği belirtildi.

Açıklamada yeni başkanın ne zaman seçileceğine dair bir bilgi paylaşılmazken, Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Servet Yardımcı'nın başkanlığı vekaleten haziran ayındaki genel kurula kadar yürüteceği, ancak genel kurulda seçim maddeli toplantının olup olmayacağının henüz kesinlik kazanmadığı aktarıldı.

TFF'den yapılan bir başka açıklamada ise, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar'ın TFF Başkan Vekilliği görevine getirildiği aktarıldı.

Haziran 2019'da yapılan seçimle TFF Başkanlığı'na gelen Nihat Özdemir, Haziran 2023'te yinelenecek seçimlere bir yıldan fazla zaman varken görevini bırakmış oldu. TFF'deki başkanlık görevinden önce uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Özdemir, aynı zamanda inşaat, turizm, enerji, havalimanı, altyapı, liman gibi alanlarda faaliyet yürüten LİMAK Holding'in iki kurucusundan ve onursal başkanından biri.

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Deutsche Welle / Güncel