TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Haberler

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

AA - Emrah Oktay - Güncel
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den '15 Temmuz' mesajı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirten Büyükekşi, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. 251 demokrasi şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, milletimizin özgürlüğünün simgesi olarak daima hatırlanacaktır. Futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un altıncı yılında, hain darbe girişimini ve terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Milletimize, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum."

AA / Emrah Oktay - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Demokrasi Güncel Haberler

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