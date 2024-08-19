TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, alt liglerde yabancı futbolcu oynatılmasına karşı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne yaptığı ziyarette, alt liglerde yabancı futbolcu oynatılmasına karşı olduğunu ifade ederek, "Bu ülkede yabancı sıkıntısı var. Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan kalıyor, sağlamayan 3 senelik parasını alıp gidiyor. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de benim şahsi düşünceme göre, kulüplerde yabancı futbolcu oynatılmasını istemiyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu akşam oynanacak Amed Sportif Faaliyet ile İstanbulspor maçını izlemek için dün Diyarbakır'a geldi. Hacıosmanoğlu, bugün TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Hacıosmanoğlu'nun kente gelişinin çok anlamlı olduğunu belirterek, 2 gündür Diyarbakır'ın tarihi bir gün yaşadığını söyledi. Ziyaretleri için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na teşekkürlerini ileten Elaldı, "Uzun yıllardır özlenen o barış, o sevgi, o birliktelik köprüsü, dün akşam bütün katılımcı dostlarımız sayesinde Türkiye'nin birlikteliğiyle ilgili çok güzel görüntüler oluştu. Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize bizi bu noktada onore etikleri için, şehrimize ziyaretlerini söyledikleri gibi yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. 2 gündür göstermeye çalıştığımız olay da buydu. Bölgenin spora, futbola olan açlığını, İbrahim başkan ile birlikte 2 gürdür geziyoruz, her gittiğimiz noktada çocukların ve gençlerin sevgisi, futbola olan özlemeni gördük. Biz de bu çocuklar için bu işleri yapıyoruz. Onların bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı minnettarız. Bize de bu anlamda altyapı, kadın takımımız, engelsiz takımımıza yardımlarını bekliyoruz. Amedspor, sadece bir futbol kulübünden ibaret değil. Birçok branş ve alanda faaliyetlerimiz var" dedi.

'Futbol geniş bir kitleye hitap ediyor, barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerekiyor'

Elaldı'nın ardından söz alan Hacıosmanoğlu, futbolun barış ve kardeşliğine sağladığı katkıya değinerek konuşmasına başladı. "Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesin nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız" diyen Hacıosmanoğlu, "Seçim sürecinde başkanımız sağ olsun, doğunun, güneydoğunun, iç Anadolu'nun, Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in ne kadar haksızlığa uğramış, adalet isteyen sağduyulu ne kadar futbol çevresi nasıl bize destek olduysa, sayın başkan da aynı şekilde bize destek oldu. O süreçte de konuştuk, 'Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Amedspor için çalışıyoruz, bu vatan bizim, bu bayrak bizim' dedi. Biz de onu istiyoruz. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesin nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız. Futbol geniş bir kitleye hitap ediyor, barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerekiyor. Bizim de ilkelerim o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek için sadece Amedspor'a değil tüm ülkeye yayacağı. Tesisler yapabilirsiniz ama tesislerin içini profesyonelce doldurmazsanız orada ürün çıkmaz. Biz hem antrenör hem de psikoloji desteğiyle altyapıya, amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınması için ilk hamlenin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz budur" diye konuştu.

'Bu ülkede yabancı sıkıntısı var, futbolculara dünyanın parasını veriyoruz'

Hacıosmanoğlu, alt liglerde yabancı futbolcu oynatılmasına karşı olduğu ifade ederek, bunun önüne amatör takımlardan başlayıp diğer liglerdeki takımlara destek sağlanarak geçilebileceğini belirtti. Hacosmanoğlu, şunları söyledi:

"Evet, profesyonel ligler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerekiyor. Bu ülkede yabancı sıkıntısı var. Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan kalıyor, sağlamayan 3 senelik parasını alıp gidiyor. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de benim şahsi düşünceme göre, kulüplerde yabancı futbolcu oynatılmasını istemiyorum. Ama bunu da sağlam için önce amatörlerden başlayıp, takımlarımıza her alanda destek olup, profesyonel ekiplerle beraber sıkıntılarını belirleyip, amatörden başlayıp, 3.Lig, 2.Lig, 1.Lig üreten, dışa bağımlıktan kurtarmamız gerek. Ülke ekonomileri de öyledir. Dışa bağımlıysanız büyüyemezsiniz. Her sene küçülürsünüz. Bizim de tek amacımız futbola, amatörden başlayıp üreten konuma getirmektir. Bundan sonra zaten futbol marka değerini yukarı çıkarırsınız."

'Diyarbakır örnek alınması gereken bir şehir'

2 gündür Diyarbakır'daki izlenimlerini de anlatan Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'ı mükemmel bir şehir olarak tanımladı. Hacıosmanoğlu, "Zaten eski Diyarbakır'ı konuşmaya gerek yok. Medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Ama yeni kurulun Diyarbakır'a uçaktan baktığım zaman Türkiye'de böyle bir şehir yok. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Örnek alınması gereken bir şehir. Gerek planlamasıyla, gerek şehrin konumlanmasıyla Türkiye'ye örnek olacak bir şehir. Bu şehrin daha güzel günlere gelmesi için çocukları spora katıp, daha iyi yerlere kanalize etmek bu milletin her ferdinin görevidir. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün şehirlerimizde daha hassas olmalıyız. Buradan Amedspor taraftarlarını da seslenmek istiyorum, biliyorum bana karşı büyük bir duygular besliyorlar, Türkiye'de kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak bir atmosfer yaratırsak, bu, hem Diyarbakır'ı hem Amedspor hem de diğer illerimize Türk futboluna örnek olur. Her şey güzel olacak" şeklinde konuştu.